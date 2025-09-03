Мужчина продавал ртуть в Петрозаводске

В Петрозаводске 53-летний мужчина хранил банку с 100 гр. ртути, а потом продал ее за 10 тысяч рублей. Правонарушителя привлекли к ответственности за незаконный оборот ядовитых веществ, ему назначили наказание в виде исправительных работ, сообщила пресс-служба Петрозаводского городского суда.

Мужчина знал, что оборот ртути - незаконное дело, но это не остановило его от продажи. Он отдал ее другому человеку за 10 тысяч рублей. Преступника привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 234 УК РФ - незаконные хранение в целях сбыта и сбыт ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Также у мужчины изъяли 10 тысяч незаконного дохода и баночку с ртутью, которую передали для утилизации.