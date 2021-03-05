Мужчина попытался задушить сожительницу на глазах у ее подруги

Ссора двух возлюбленных привела к уголовному делу. С заявлением о нападении в полицию обратилась 36-летняя жительница Суоярвского района. Женщина рассказала, что сожитель угрожал ей убийством.

Как установили в полиции, между сожителями вспыхнул конфликт. Поводом стало недовольство женщины тем, что ее сожитель нигде не работает, а вместо поисков работы сидит дома и налегает на спиртное, сообщает МВД Карелии.

По версии дознавателей, в ответ 49-летний мужчина сказал сожительнице, что задушит ее и обхватил шею руками. Свидетельницей этой картины стала подруга потерпевшей, которая находилась у пары в гостях. Женщине «удалось предотвратить противоправные действия мужчины и убедить приятельницу сообщить о случившемся в полицию».

В полиции мужчина рассказал, что не собирался убивать супругу, а хотел припугнуть. Вину он признал. Полиция возбудила уголовное дело в рамках статьи «угроза убийством». (фото smolnews.ru)