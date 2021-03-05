Машинист РЖД с помощником сливали топливо с тепловозов в Карелии

Суоярвский районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в краже, сообщает пресс-служба республиканской транспортной прокуратуры.

Было установлено, что в прошлом году машинист РЖД по фамилии Смирнов вместе с помощником по фамилии Курочкин слили из топливной системы тепловоза 600 литров дизельного топлива. РЖД был нанесен ущерб на сумму более 19 тысяч рублей.

11 августа 2020 года при попытке повторного хищения 272 литров топлива на сумму более девяти тысяч рублей злоумышленники были задержаны сотрудниками линейного отдела МВД на транспорте.

В итоге суд назначил Курочкину штраф в размере 20 тысяч рублей, а Смирнову - 18 тысяч рублей. Суд учел роли каждого осужденного в совершенных преступлениях. Фото 1zoom.ru