Мужчина погиб вместе с собакой на пожаре в жилом доме в Карелии

Пожар на севере Карелии унес жизнь одного человека, не выжил и его домашний любимец.

ЧП случилось в воскресенье 6 апреля в Рабочеостровске. Спасателям позвонили в 15:54 и сообщили о возгорании в жилом восьмиквартирном доме на Пионерской улице, 6. Жильцы сами покинули опасное место, не дожидаясь огнеборцев.

К приезду спасателей дым валил из окон на втором этаже деревянного дома. Пожарные нашли в доме погибшего мужчину и его собаку, рассказали кемские пожарные. Огонь повредил 40 кв.м. жилой площади.