06 апреля 2025, 18:06
Мужчина погиб вместе с собакой на пожаре в жилом доме в Карелии
Днем 6 апреля в деревянном доме на восемь квартир возник пожар, опасное место покинули не все жильцы
фото VK-паблик «ОПС по Кемскому району»
Пожар на севере Карелии унес жизнь одного человека, не выжил и его домашний любимец.
ЧП случилось в воскресенье 6 апреля в Рабочеостровске. Спасателям позвонили в 15:54 и сообщили о возгорании в жилом восьмиквартирном доме на Пионерской улице, 6. Жильцы сами покинули опасное место, не дожидаясь огнеборцев.
К приезду спасателей дым валил из окон на втором этаже деревянного дома. Пожарные нашли в доме погибшего мужчину и его собаку, рассказали кемские пожарные. Огонь повредил 40 кв.м. жилой площади.