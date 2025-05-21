Мужчина погиб от удара током на рыбалке в российском регионе

В Удмуртии мужчина погиб от удара током на рыбалке. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

По данным источника, обгоревший труп нашли прохожие. Рядом с погибшим обнаружили удочку и автомобиль со следами пожара.

Предположительно мужчина зацепился удочкой на линию электропередачи, после чего получил удар током в 110 тысяч вольт. Подробности случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»