Мужчина поджег жену в российском городе из-за неспелого крыжовника

В Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к трем годам колонии за то, что он плеснул в жену керосином и поджег ее. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным источника, мужчина переел ягод с куста и у него разболелся живот. Неприятные ощущения долго не покидали супруга, и лекарства не помогали. Женщина посоветовала другие таблетки, а также сделала мужу замечание, что алкоголь и курение не ускоряют выздоровление. Такой выпад в свой адрес мужчина не стерпел — плеснул в жену керосином и кинул в нее зажженный окурок. На пострадавшей мгновенно загорелся халат. Супруг сразу же стал бороться с огнем и вызвал скорую.

В суде он признал вину и раскаялся, ему назначили 3 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось о том, что вынесен приговор петрозаводчанину, задушившему девушку во время секса.