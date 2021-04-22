Мужчина поджег траву и спалил 63 дачи

В Новосибирской области будут судить мужчину, который поджег сухую траву, что привело к повреждению и уничтожению 63 дач. Общий ущерб был оценен в 31 миллион рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 23 апреля 2020 года в одном из садовых товариществ. По данным надзорного ведомства, житель Новосибирска выжигал траву у себя на участке. Мужчина посчитал, что все потухло, и отправился в дом, где стал выпивать. Однако из-за сильного ветра огонь не погас, а перекинулся на соседний участок, а затем и на другие. В результате пострадали дачи в семи садовых товариществах.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем». Дело передано в суд. Фото pulse19.ru