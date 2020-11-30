Мужчина обгорел на пожаре на старой Кукковке

Пострадавшего на пожаре в жилом доме на улице Котовского госпитализировали в БСМП.

Напомним, накануне днем загорелся жилой дом на старой Кукковке в Петрозаводске. В 14:46 пожарные привлекались для ликвидации возгорания, а в 15:18 пожар был ликвидирован.

Как сообщил нашему изданию источник в экстренных службах, до прибытия пожарных расчетов хозяйка дома через окно успела покинуть горящий дом. Хозяин дома при попытке самостоятельно потушить пожар получил ожоги.

Врачи диагностировали у мужчины, 1953 года рождения, термический ожог лица 1-й степени на площади 9%. Пострадавший был госпитализирован в больницу. (фото Ольги Комиссаровов с паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»)