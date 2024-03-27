Мужчина не может выехать из Карелии за границу из-за небольшого долга

Житель Кондопоги задолжал 30 тысяч рублей по банковскому кредиту. Погасить долг он не удосужился, поэтому теперь не может выехать за пределы страны, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы обратились в суд и попросили наложить на должника соответствующие ограничения.

Суд решил, что тот уклоняется от уплаты долга без достаточных оснований. Поэтому иск приставов удовлетворили. // фото: freepik.com