27 марта 2024, 20:53
Мужчина не может выехать из Карелии за границу из-за небольшого долга
Судебные приставы запретили кондопожанину выезжать из России
Житель Кондопоги задолжал 30 тысяч рублей по банковскому кредиту. Погасить долг он не удосужился, поэтому теперь не может выехать за пределы страны, сообщили в УФССП Карелии.
Судебные приставы обратились в суд и попросили наложить на должника соответствующие ограничения.
Суд решил, что тот уклоняется от уплаты долга без достаточных оснований. Поэтому иск приставов удовлетворили. // фото: freepik.com