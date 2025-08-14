Мужчина на самокате попал под машину в Петрозаводске

Вечером 13 августа в Петрозаводске произошла дорожная авария с участием самокатчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, инцидент случился в 19:44 на улице Мурманской. Водитель автомобиля Nissan сбил 30-летнего мужчину, который ехал на самокате.

В результате ДТП горожанин получил травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»