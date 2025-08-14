14 августа 2025, 11:27
Мужчина на самокате попал под машину в Петрозаводске
Автомобиль наехал на самокатчика в карельской столице
Фото ГАИ
Вечером 13 августа в Петрозаводске произошла дорожная авария с участием самокатчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, инцидент случился в 19:44 на улице Мурманской. Водитель автомобиля Nissan сбил 30-летнего мужчину, который ехал на самокате.
В результате ДТП горожанин получил травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»