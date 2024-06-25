Мужчина и женщина внезапно умерли в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина и женщина умерли в съемной квартире. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, вечером 24 июня в полицию обратилась хозяйка одной из квартир в Пушкинском районе. Она не могла дозвониться до арендаторов, на стук в дверь они не отвечали. Было принято решение о вскрытии квартиры.

Внутри стражи порядка обнаружили тела 35-летней женщины и 29-летнего мужчины. Следов насильственной смерти на них не было. Однако рядом был найден некий белый порошок, его образцы были отправлены на экспертизу.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося. Причину смерти людей отпределит медицинская экспертиза. // Фото: unsplash.com / Andrey K