Еще 41 человек умер в России от ковида

За последнюю неделю в России выявлены 6770 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость упала на 15,6%, такую статистику приводит оперативный штаб.

Люди продолжают умирать от Covid-19 даже после окончания пандемии. За неделю в стране врачи не смогли спасти 41 пациента, зараженного коронавирусом.

В Карелии новых жертв болезни нет. В больницы были доставлены пять человек с ковидом. // Фото «Петрозаводск говорит»