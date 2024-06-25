25 июня 2024, 11:16
Еще 41 человек умер в России от ковида
Заболеваемость Covid-19 в стране снижается, но люди продолжают умирать
За последнюю неделю в России выявлены 6770 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость упала на 15,6%, такую статистику приводит оперативный штаб.
Люди продолжают умирать от Covid-19 даже после окончания пандемии. За неделю в стране врачи не смогли спасти 41 пациента, зараженного коронавирусом.
В Карелии новых жертв болезни нет. В больницы были доставлены пять человек с ковидом. // Фото «Петрозаводск говорит»