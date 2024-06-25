Школьница сгорела заживо на крыше поезда в российском регионе

В Московской области школьница забралась на электричку и погибла. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Регнум».

По данным источника, девушка-зацепер залезла на электричку, которая шла из Москвы в Шатуру. В районе станции Гжель подросток попыталась расшатать токоприемник и получила удар в 25 000 вольт.

Девушка попучила не совместимые с жизнью травмы. Прибывшие медики констатировали ее смерть. // Фото «Петрозаводск говорит»