25 июня 2024, 10:50
Россия

Школьница сгорела заживо на крыше поезда в российском регионе

В Московской области девушка-зацепер получила сильнейший удар током на крыше электрички

В Московской области школьница забралась на электричку и погибла. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Регнум».

По данным источника, девушка-зацепер залезла на электричку, которая шла из Москвы в Шатуру. В районе станции Гжель подросток попыталась расшатать токоприемник и получила удар в 25 000 вольт.

Девушка попучила не совместимые с жизнью травмы. Прибывшие медики констатировали ее смерть. // Фото «Петрозаводск говорит»

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