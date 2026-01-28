Мужчина и женщина умерли в бане в Петербурге

В Санкт-Петербурге сожители внезапно умерли во время посещения бани. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась 27 января на дачном участке, расположенном в Красносельском районе Северной столицы. В бане были обнаружены тела 64-летнего мужчины и 56-летней женщины без признаков насильственной смерти. Предположительно, люди умерли от отравления угарным газом. Задвижка дымохода в бане при осмотре была закрыта.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что женщину взяли в заложники и убили в российском городе.