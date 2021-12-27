Муж в Канске из ревности убил детей и жену, а потом себя

Утром 27 декабря в Канске Красноярского края нашли погибшей семью из четырех человек. Тела женщины, мужчины и двоих детей обнаружила мать убитой, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия случилась в доме на улице Эйдемана. Следователи полагают, что глава семейства сначала лишил жизни супругу, 7-летнюю дочку и 11-летнего сына, а потом покончил с собой.

Между мужем и женой шел бракоразводный процесс, они не жили вместе. В воскресенье, 26 декабря, мужчина пришел навестить детей. Наутро тела всех четверых обнаружила мать убитой женщины, когда пришла в квартиру.

Версию об убийстве и самоубийстве следователи считают вероятной из-за характера повреждений на трупах. Но параллельно рассматривают и другие варианты возможного течения печальных событий.

По данным издания «СтарХит», супруги разводились, потому что муж давно избивал и ревновал жену и детей. Женщина постоянно пряталась от него. // Фото: СУ СКР по региону