В выходные в Карелии выявили десятки пьяных водителей

За два выходных дня от управления автотранспортом в Карелии отстранили 22-х нетрезвых водителей. Одному из них предстоит понести уголовное наказание, так как он сел пьяным за руль повторно, сообщили в ГИБДД.

Нарушителя поймали на улицах Петрозаводска, а всего в карельской столице за субботу и воскресенье выявили 13 нетрезвых автомобилистов.

Остальных обнаружили в разных районах республики. В частности, пьяный 50-летний мужчина управлял ВАЗ в Суоряви. На трассе «Кола» в Кондопожском районе остановили нетрезвого жителя Кондопоги за рулем. // Фото: источник