27 декабря 2021, 13:09
В выходные в Карелии выявили десятки пьяных водителей
Нетрезвыми за руль в республике в субботу и воскресенье сели 22 человека, 13 из них – в Петрозаводске
За два выходных дня от управления автотранспортом в Карелии отстранили 22-х нетрезвых водителей. Одному из них предстоит понести уголовное наказание, так как он сел пьяным за руль повторно, сообщили в ГИБДД.
Нарушителя поймали на улицах Петрозаводска, а всего в карельской столице за субботу и воскресенье выявили 13 нетрезвых автомобилистов.
Остальных обнаружили в разных районах республики. В частности, пьяный 50-летний мужчина управлял ВАЗ в Суоряви. На трассе «Кола» в Кондопожском районе остановили нетрезвого жителя Кондопоги за рулем. // Фото: источник