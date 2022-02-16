Муж отстоял свое право не выносить мусор, жена обратилась в полицию

Женщина в Медвежьегорске пришла в полицию с жалобами на рукоприкладство со стороны сожителя. Мужчина ударил свою 36-летнюю спутницу жизни в грудь, сообщили в МВД Карелии.

Началось все с того, что женщина шла с работы домой и увидела около входной двери строительный мусор. Сожитель ремонтировал дверь и не убрал за собой.

Подруга высказала ему претензии, начался конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина избранницу рукой в грудь. Потерпевшая обратилась в больницу, врачи диагностировали у нее кровоподтек.

Участковый полиции выяснил, что такое происходит не впервые, ранее мужчину привлекали к административной ответственности за побои. Теперь возбудили уже уголовное дело. // Фото: proprikol.ru