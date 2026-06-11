Мурманский арктический университет: поступай и управляй карьерой

Мурманский диплом котируется в региональных и крупнейших национальных компаниях, актуальна и арктическая специфика отдельных программ

Каждый выпускник школы мечтает о престижной работе, достойной зарплате и успешной карьере. Молодежь Карелии может получить все сразу в соседнем регионе, не поступая в столичные вузы. Для этого в Мурманском арктическом университете действуют партнерские программы с крупными работодателями, такими как — Газпром, ФосАгро, Норникель, Мурманский торговый порт и другими — где студенты получают практический опыт, а бизнес, в свою очередь, знакомится с перспективными потенциальными сотрудниками.

Сегодня от образования ожидают знаний, которые сделают студента конкурентоспособным специалистом, востребованной профессии, наконец, диплома, который вызывает у работодателя уважение. Мурманский диплом котируется в региональных и крупнейших национальных компаниях, актуальна и арктическая специфика отдельных программ. Это возможно потому, что образовательная модель принятая в вузе позволяет студентам получать профессиональные навыки, ориентированные на конкретного работодателя.

Наряду с традиционными способами взаимодействия — участие в профориентационных мероприятиях, заключение целевых договоров под кадровые потребности компаний, практика для студентов, привлечение экспертов к преподавательской деятельности — вуз пробует и новые форматы, такие как совместные с работодателем медиа-проекты, специализированные образовательные программы, стипендиальные программы, возможность раннего трудоустройства.

Профильные программы реализуются вместе с Мурманским торговым портом, Кольской ГМК, корпорацией Норникель. В сотрудничестве с Газпромнефтью запущена программа магистратуры “Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства”. Холдинг Норебо реализовал медиапроект в стиле TED, где рассказал студентам о морских и инженерных профессиях. Университет входит в сообщество вузов “Лига вузов газпрома” и студенты, таким образом, могут стажироваться в компании Газпром. ЭЛ5-Энерго, Tele2 и другие компании инициируют образовательные и стипендиальные программы.

В Апатитском и Кировском филиалах университета действует программа “Кадры для ФосАгро” — компания участвует в настройке образовательных программ, предлагает трудоустройство студентам по итогам практики. При трудоустройстве молодые специалисты получают подъемные. Иногородним сотрудникам предприятие компенсирует аренду жилья. Кроме того, работники имеют большой спектр социальных гарантий — ежегодный оплачиваемый отпуск до 90 дней и другие преимущества.

Совокупно профессиональную подготовку крупнейшему в Мурманской области университету помогают реализовать 260 предприятий. Устойчивые связи и знание их потребностей позволяют вузу готовить специалистов, востребованных на рынке. Комплексный подход максимально погружает студентов в специфику работы, а сами предприятия, испытывая в северных широтах кадровый голод, действительно ждут будущих выпускников. Они готовы принять к себе студентов и включить их в профессиональное сообщество ещё на этапе обучения.

Больше информации о поступлении в Мурманский арктический университет и удобный подбор программ по ЕГЭ на сайте.

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