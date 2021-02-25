МТС увеличит скорости мобильного интернета в Лахденпохья

Компания «МТС» сообщила о старте очередного этапа проекта по развитию сети в Лахденпохском районе Карелии. До лета в ряде поселков появится скоростной LTE-интернет, а новые скорости передачи данных помогут жителям комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами.

Причем, в поселке Мийнала высокоскоростной LTE-мобильный интернет будет запущен впервые, сегодня в поселке доступна сеть 3G. В ряде других поселков увеличат скорости мобильного интернета. Это позволит жителям населенных пунктов смотреть видео высокой четкости онлайн, работать и учиться на дистанционных платформах, играть по сети.

«Люди стали потреблять больше мобильного трафика, используя его для дистанционной учебы, работы, общения с близкими и даже для виртуальных путешествий. А самые интернет-активные пользователи в Карелии проживают в городе Лахденпохья. Отвечая на социальный запрос, мы развиваем сеть в городе, а также поселках, расположенных в Лахденпохском районе, чтобы жители могли комфортно использовать все современные цифровые сервисы и всегда оставаться онлайн»

— отметил директор филиала МТС в Карелии Александр Кочкин.

Новые скорости интернета также станут доступны жителям города Лахденпохья, жители которого возглавляют «рейтинг» самых онлайн-активных жителей Карелии: в среднем абоненты МТС в Лахденпохья в 2020 году генерили до 26 Гб трафика ежемесячно. Это равноценно примерно 74 часам онлайн-просмотров фильмов высокого качества.