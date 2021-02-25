МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

Утром и днем 26 февраля в южных районах Карелии пройдут сильные снегопады. Ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, сообщает МЧС по РК.

Под действие неблагоприятного погодного явления попадут Петрозаводск и девять районов: Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС дали рекомендации жителям республики. Не стоит приближаться к нависшим над землей проводам и самостоятельно рубить деревья. Стоит ограничить нахождение детей на улице, ограничить движение по подвесным мостам, не выходить в акватории водоемов. При необходимости выезда на личном транспорте стоит проверить уровень топлива, наличие троса, лопаты, буксировочного устройства, фонарика, наличие телефонов экстренных служб. Фото myseldon.com