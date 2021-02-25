Tele2 поддержала фестиваль KareliaSkiFest

22-23 февраля 2021 года в Петрозаводске в пятый раз прошел Международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest, который собрал более 1 300 участников из 156 городов России. Все желающие могли принять участие в лыжном марафоне, семейных и детских гонках, лыжных гонках с собаками и на традиционных финских санях.

В рамках партнерства с фестивалем Tele2 организовала площадку, на которой гости могли зарядить смартфон, сыграть в аэрохоккей, а также проконсультироваться по вопросам мобильной связи у специалистов Tele2. Здесь же можно было протестировать качество мобильного интернета оператора.

«Второй год подряд Tele2 становится партнером спортивного фестиваля KareliaSkiFest. Мы рады быть частью жизни наших абонентов, поддерживать их увлечения, помогать качественными услугами и быстрым мобильным интернетом работать, учиться, заниматься спортом и отдыхать»

- рассказал Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2.

В 2020 году оператор построил новые базовые станции в Петрозаводске, Кондопоге и на Валааме, а также модернизировал сеть в 52 населенных пунктах. Специалисты компании добавили оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях в Карелии, сделав доступным высокоскоростной 4G-интернет везде, где есть Tele2.