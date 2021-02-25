Клиенты «ТНС энерго Карелия» выбирают передачу показаний онлайн

«ТНС энерго Карелия» советует абонентам-физическим лицам пользоваться для передачи онлайн-сервисами.

В компании подчеркивают: ежемесячная передача показаний важна для корректного расчета объема потребления ресурса. Оптимально делать это в одно и то же время. Специалисты «ТНС энерго Карелия» рекомендуют период 23-25 число каждого месяца. Ведь именно в эти дни фиксируются данные общедомовых приборов учета. Также не стоит забывать, что объем ресурса, приходящегося на общедомовые нужды в многоквартирном доме, напрямую зависит от того, насколько точно зафиксированы показания по всем индивидуальным жилым помещениям.

Стараясь максимально упростить процесс отправки данных счетчиков, в компании постоянно совершенствуют механизмы получения этой важной информации.

При выборе способа передачи показаний специалисты рекомендуют обратить внимание на онлайн-сервисы – на сегодня это самый удобный и быстрый вариант.

Не требует дополнительной регистрации передача показаний на стартовой странице корпоративного сайта. Просто укажите свой лицевой счет, подтвердите адрес и передайте данные счетчика. При этом можно сразу внести оплату текущих показаний. Сервис круглосуточный, что удобно – зачастую время для решения таких вопросов находится только глубоким вечером.

По данным энергосбытовой компании, постоянно увеличивается количество абонентов, устанавливающих мобильное приложение. Текущая версия сервиса доступна как для смартфонов с операционной системой Android, так и для систем iOS. Удобство приложения в том, что пользователи не только получают счета в день их выставления, но могут оперативно и круглосуточно передавать показания.

В мобильном приложении в распоряжении клиентов обширная информация по лицевому счету: архив квитанций, справочные сведения по объектам энергопотребления, история обращений в компанию. Важно отметить, что помимо собственного лицевого счета к мобильному приложению можно прикрепить до 10 лицевых счетов своих близких. Как отмечают специалисты, популярность этой опции заметно выросла в прошедшем году – на передний план выступила забота о пожилых близких.

Онлайн-сервисы – востребованный способ передачи показаний. Постоянный рост числа абонентов, подключающих эти бесплатные услуги, подтверждает верность выбранной стратегии. Динамика, удобство круглосуточных онлайн-каналов – залог комфортного взаимодействия с гарантирующим поставщиком. Передать показания, внести плату, подключить электронную квитанцию становится всё проще и удобнее

— комментирует начальник департамента по работе с потребителями АО «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.