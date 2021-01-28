МРОТ повышен. Кто будет получать больше и на сколько

Будет ли повышаться зарплата и кому именно? Информации об этом в СМИ мало. Вот что смогли выяснить журналисты издания «Лайф».

Кому повысят зарплату с 1 февраля

Многие работники уже начали получать больше. С 1 января 2021 года повышен минимальный размер оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 12 792 рубля (вместо 12 130 рублей). А тем, у кого зарплата выше МРОТ, могут повысить выплаты с 1 февраля.

— Согласно свежепринятым поправкам в Конституцию РФ все работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников на уровень роста потребительских цен. В этом году зарплаты должны быть повышены на 4,9%,

— рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Как правило, работодатели проводят индексацию с 1 февраля. Просто потому, что к этому времени становится понятен размер инфляции за прошлый год. В январе его определяет Росстат. Соответственно, с этой даты отсчитывают индексацию многих социальных выплат, а также окладов. В то же время прибавка зарплаты именно с 1 февраля не является обязательной.

— На данный момент трудовое законодательство не предусматривает единого для всех работников способа индексации зарплаты. Так что говорить об обязательной индексации с 1 февраля некорректно, — пояснил юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что компании вправе самостоятельно устанавливать, какие именно выплаты будут увеличены: только зарплата или ещё и премии, а также другие виды поощрений.

Также должны проиндексировать все выплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.

Если руководство компании не будет индексировать зарплату, то ему грозят штрафы. По словам Петра Гусятникова, составляют они от одной до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для организаций.

Положения об индексации зарплаты, установленные в организации, обязательны для работодателя и распространяются на всех сотрудников.

— Закон предусматривает обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. В то же время индексация не единственный способ, с помощью которого можно это сделать. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и с помощью периодического увеличения выплат безотносительно к порядку индексации. В частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и так далее, — пояснил Эрдни Манджиев.

Что делать сотрудникам, которым не повысят зарплату

Прежде чем предъявлять претензии к руководству компании, нужно узнать, по каким правилам проводится повышение реального содержания зарплаты в конкретной организации. Они могут различаться в зависимости от сферы деятельности предприятия.

Споры, касающиеся индексации, разрешает Роструд. Также можно обратиться в суд с заявлением на работодателя.

Обязаны ли повышать зарплату в коммерческих компаниях

В бюджетных организациях индексация — явление само собой разумеющееся. Зарплата ежегодно подрастает на уровень инфляции. Бывает, что прибавка выходит и больше.

— Что касается коммерческих организаций, то здесь всё-таки стоит руководствоваться локальными нормативами и уставом конкретно взятой компании. Во-первых, процесс индексации происходит не всегда непосредственно с 1 февраля. Зачастую зарплату повышают до конца первого квартала текущего года, и это нормальная практика. Во-вторых, в нынешних экономических условиях позволить себе даже пятипроцентную прибавку для каждого сотрудника могут далеко не все компании, — говорит Павел Уткин.

По его мнению, это чревато уводом зарплатного фонда в тень и новым витком перехода в серую бухгалтерию. Поэтому маловероятно, что все 100% предприятий, особенно коммерческих, в обязательном порядке поднимут зарплату сотрудникам. Но в следующем году, считает юрист, за этим могут очень пристально следить и Роструд, и ФНС.

— При этом отсутствие установленного порядка не может являться основанием для отказа от индексации. Работодатель в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платёжеспособности вправе определить периодичность перерасчёта. Он также может установить сумму прибавки и перечень выплат, подлежащих индексации. Таким образом, работодатель (не бюджетная организация) вправе в локальном нормативном акте компании самостоятельно установить размер коэффициента индексации зарплаты,

— рассказал Эрдни Манджиев.

В целом вопрос заработной платы в бизнесе острый. Малый и средний бизнес в большей своей части по-прежнему устанавливает минимальную заработную плату, ориентируясь на МРОТ. После его повышения проводит индексацию, чтобы не привлекать внимание ИФНС. // Фото: dailygraf.ru