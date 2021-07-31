31 июля 2021, 15:29
Происшествия

Мотоциклист пострадал в жесткой аварии в Петрозаводске

Скорая работала на месте происшествия на улице Шотмана

30 июля в 15 часов в Петрозаводске на улице Шотмана произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, случилось столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. На место ЧП выезжала скорая помощь, а также шесть специалистов пожарно-спасательных подразделений карельской столицы.

В результате происшествия один человек получил травмы. Фото МЧС по РК

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