31 июля 2021, 15:29
Мотоциклист пострадал в жесткой аварии в Петрозаводске
Скорая работала на месте происшествия на улице Шотмана
30 июля в 15 часов в Петрозаводске на улице Шотмана произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, случилось столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. На место ЧП выезжала скорая помощь, а также шесть специалистов пожарно-спасательных подразделений карельской столицы.
В результате происшествия один человек получил травмы. Фото МЧС по РК