Пропавшего подростка не могут найти в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска продолжает розыск Никиты Моисеева 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой человек покинул свое жилище 28 июля. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, одет в светлую футболку, черные шорты и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, и тех, кто видел его 28 июля и позднее, полиция Петрозаводска просит звонить по телефонам: 8 987 240 03 41, 8 8142 739 240 или 02 (с мобильного – 102). Фото МВД