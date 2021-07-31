Житель Карелии поехал за ягодами и получил четыре штрафа

Днем 30 июля на дороге Ладва-Ветка-Нырки сотрудники ГИБДД остановили квадроцикл. 61-летний водитель, направлявшийся за ягодами, был отстранен от управления, сообщает паблик полиции Прионежского района.

Выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, не имея права управления ( ст.12.7 ч.1 КоАП РФ), без мотошлема (ст.12.6 КоАП РФ), к тому же транспортное средство не было зарегистрировано (ст.12.1 ч.1 КоАП РФ) и застраховано (ст.12.37 ч.2 КоАП РФ) в установленном порядке. Общая сумма штрафов составит 7 300 рублей.

Стражи порядка напоминают, что водитель квадроцикла несет ответственность за соблюдение всех правил дорожного движения, как и водители других транспортных средств. Фото паблика «Полиция Прионежского района»