31 июля 2021, 12:58
Женщину убили на набережной Варкауса в Петрозаводске
38-летний мужчина предстанет перед судом в столице Карелии
В Петрозаводске окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в смерти женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, в апреле этого года мужчина и женщина находились в бытовке, расположенной у дома №10 по набережной Варкауса. Внезапно между ними возникла ссора. Горожанин избил подругу, в результате чего та умерла.
Обвиняемый был арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото karelia.sledcom.ru