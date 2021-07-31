Женщину убили на набережной Варкауса в Петрозаводске

В Петрозаводске окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в смерти женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в апреле этого года мужчина и женщина находились в бытовке, расположенной у дома №10 по набережной Варкауса. Внезапно между ними возникла ссора. Горожанин избил подругу, в результате чего та умерла.

Обвиняемый был арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото karelia.sledcom.ru