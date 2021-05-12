Мотоциклист из Карелии сбил двух детей в Петербурге

46-летний житель Карелии за рулем мотоцикла сбил двух учениц четвертого класса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 11 мая на проспекте Энгельса. Водитель мотоцикла Kawasaki сбил детей возрастом 11 и 12 лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП одну из девочек положили в больницу с переломом левого бедра, в состоянии средней тяжести. Вторая школьница с ушибом и растяжением связки левого лучезапястного сустава, ушибом правого и левого коленного сустава также была доставлена в медучреждение.

Дети в момент ДТП находились без сопровождения взрослых. По факту произошедшего проводится проверка. Фото forpostsevastopol.ru