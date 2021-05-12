В больницах Казани после нападения на школу остаются 23 человека

В больницах Казани остаются 23 человека, получивших ранения в ходе нападения на школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра Татарстана Лейлу Фазлееву.

По словам чиновницы, лечение продолжают трое взрослых и 20 детей. На утро 12 мая состояние всех пострадавших стабильное. Некоторые пациенты при этом в тяжелом состоянии. С ними работают врачи.

Напомним, стрельба в школе в Казани произошла утром 11 мая. Стрелком оказался 19-летний молодой человек, он задержан. По официальным данным, в результате трагедии погибли семеро детей и двое учителей. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета. Правительство Татарстана выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей.

Жителям Петрозаводска предложили 12 мая в 18:30 зажечь свечи и возложить цветы к большому камню на Онежской набережной, почтив таким образом память погибших и выразив общую поддержку жителям Татарстана. Фото ria.ru