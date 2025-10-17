Мост в Карелии держится на честном слове

Жители поселка в Муезерском районе рискуют остаться в изоляции. Единственный мост через озеро Рокжозеро разрушается на глазах. Деревянные столбы разрушаются, некоторые из опор стянуты проволокой. Ремонт аварийной переправы переносят. Жители поселка Ондозеро всерьез беспокоятся, что переправа в один момент может не выдержать.

«Ездили за клюквой и заодно посмотрели наш мост через Рокшу. Это жесть! По левой стороне (из Ондозера) нельзя ездить! Столбы держатся на честном слове. Стянуты проволокой, но что это даст! Что же это творится! Причем весь верхний настил в хорошем состоянии, чего ждут дорожники! Когда случится непоправимое! Неужели трудно поставить опоры сейчас, когда воды немного? Жесть! И беззаконие! Никому до этого нет дела!»

- возмущенно пишут в сообществе фольклорной группы «Ома Ранта».

Помощи жители Карелии вновь ищут у председателя СК России Александра Бастрыкина. О держащемся из последних сил деревянном мосте узнали в Москве. Там потребовали проверить информацию и доложить результаты.

«В адрес председателя СК России А.И. Бастрыкина через его приемную «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей поселка Ондозеро Республики Карелии на качественную транспортную инфраструктуру. На протяжении длительного времени единственный мост через озеро Рокжозеро, ведущий в населенный пункт, находится в непригодном состоянии: деревянные конструкции разрушаются, опоры стянуты проволоками. В случае обрушения моста граждане могут оказаться в изоляции и лишиться возможности посещать социально значимые объекты. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, сроки проведения ремонтных работ с прошлого года неоднократно переносились, последний раз - на 2026 год», - отметили в СК.

Карельские следователи проводят проверку. Результаты ждут в Москве.