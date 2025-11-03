03 ноября 2025, 14:40
Москвичке предложили бизнес, но на деле обокрали
Мошенники под видом бизнеса украли деньги у девушки в Москве
Фото: freepik
В Москве девушка взяла кредит и передала деньги мужчине, чтобы начать бизнес. Однако никаких изменений не было, поэтому обманутая обратилась в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба следкома России.
Знакомая уговорила девушку взять кредит. После этого деньги передали мужчине, который должен был купить специальное оборудование. Однако девушка не получила ни товары, ни денежные средства, а поэтому обратилась в полицию.
Там возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Сотрудники начали работу.