Москвичка обнаружила змею в своей стиральной машине

Женщина в Москве зашла в ванную комнату, заглянула в стиральную машину и сильно испугалась. Внутри она увидела змею, передает «360», ссылаясь на осведомленный источник.

Инцидент случился в районе Новогиреево, на улице Перовской. Москвичка вызвала сотрудников экстренных служб. Специалисты отловили рептилию. Как она заползла внутрь закрытой стиральной машины, пока не выяснили.

В Карелии змеи – частые гостьи в домах людей и во дворах. Ранее «Петрозаводск говорит» писал о рептилье, которую нашли в винном магазине в Олонце. // фото: kropekk_pl/pixabay.com