Москвичи предпочитают приобретать квартиры у застройщика

Жилье в новостройках Москвы становится все более популярным вариантом среди современных покупателей. Спросом пользуются квартиры в новых жилых комплексах разного типа и класса, расположенных как в центре, так и в спальных районах столицы.

Почему именно этот вариант является столь привлекательным для покупателей, рассказали специалисты агентства недвижимости «Этажи».

Какие квартиры относят к категории первичных?

К категории первичного жилья относятся только те объекты, которые приобретаются напрямую у застройщика. Как правило, на сайте строительной компании обязательно есть каталог квартир в новостройках с ценами и планировками.

Если жилье перекупило третье лицо, квартира автоматически переходит в категорию вторичных объектов (даже если в ее стенах никто не жил).

Чем хороши первичные квартиры?

Есть несколько факторов, которые делают первичные объекты недвижимости более привлекательными. Среди них можно выделить следующие:

- Выгодная цена. Пожалуй, это наиболее весомый аргумент в пользу первички. Застройщики часто заинтересовывают покупателей скидками и специальными предложениями, позволяющими купить квартиру по более выгодной цене. Кроме этого, на первичное жилье действует программа долевого строительства, условия участия в котором могут сделать приобретение квартиры существенно дешевле.

- Удобная планировка. Первичное жилье строится с учетом всех пожеланий современного обывателя к комфорту. А это означает, что здесь отсутствуют тесные помещения, смежные комнаты, неудобные ниши и прочие неудачные решения. Более того, в новых квартирах все чаще встречаются гардеробные, просторные кладовые, дополнительные санузлы и прочие составляющие комфорта.

- Полная новизна. Все инженерные коммуникации в жилом комплексе, который недавно был сдан в эксплуатацию, являются абсолютно новыми. Поэтому тратиться на капитальный ремонт придется еще очень нескоро.

- Эстетические преимущества. Квартиры в новых домах позволяют воплощать в жизнь любое дизайнерское решение. Во многом этому способствует большая жилая площадь и пригодность объекта для проведения перепланировочных работ.

Стоимость первичного жилья будет зависеть не только от величины площади, но и от типа жилого комплекса, а также района, в котором располагается новый ЖК. Как правило, застройщик указывает стоимость за 1 квадратный метр.

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