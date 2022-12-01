В Петрозаводской консерватории состоится невероятный тренинг-концерт
Зрителей ждут вдохновляющие музыкально-поэтические номера, театрализованное представление с лучшими музыкантами Петербурга и Петрозаводска.
Необычность концерта заключается в том, что его ведёт знаменитый бизнес-тренер из Петербурга - Наталья Грэйс.
Это не просто концерт, а тренинг-концерт.
В концерте принимают участие музыканты:
Фортепиано: Ирина Смирнова
Контрабас: Константин Харланов, Владимир Габитов
Саксофон: Гурам Авалишвили
Вокал: Ната Рудман
Фортепиано, орган: Алина Никитенко
Кантеле: Алексей Деревлёв
Вас ждут новогодние поздравления, праздничные селфи с артистами!
В конце встречи можно будет задать вопросы. Каждого гостя ждёт книга Натальи Грэйс в подарок - с дарственной надписью и автографом!
Тренинг-концерт "Ты все можешь" пройдет в Петрозаводске 14 января в 19:00 .
Билеты по стартовым ценам можно приобрести здесь: https://clck.ru/32iXG9
Зрителей первых рядов ждут дополнительные бонусы и подарки, но это сюрприз от организаторов!
Трансляция: https://clck.ru/32nynZ
Подробности по тел. +7 (981) 792 - 76 - 95 (Вотцап)
На правах рекламы. ИП Н.Е.Грэйс, ИНН – 781432760459