В Петрозаводской консерватории состоится невероятный тренинг-концерт

Зрителей ждут вдохновляющие музыкально-поэтические номера, театрализованное представление с лучшими музыкантами Петербурга и Петрозаводска.

Необычность концерта заключается в том, что его ведёт знаменитый бизнес-тренер из Петербурга - Наталья Грэйс.

Это не просто концерт, а тренинг-концерт.





В концерте принимают участие музыканты:

Фортепиано: Ирина Смирнова

Контрабас: Константин Харланов, Владимир Габитов

Саксофон: Гурам Авалишвили

Вокал: Ната Рудман

Фортепиано, орган: Алина Никитенко

Кантеле: Алексей Деревлёв



Вас ждут новогодние поздравления, праздничные селфи с артистами!





В конце встречи можно будет задать вопросы. Каждого гостя ждёт книга Натальи Грэйс в подарок - с дарственной надписью и автографом!



Тренинг-концерт "Ты все можешь" пройдет в Петрозаводске 14 января в 19:00 .



Билеты по стартовым ценам можно приобрести здесь: https://clck.ru/32iXG9



Зрителей первых рядов ждут дополнительные бонусы и подарки, но это сюрприз от организаторов!



Трансляция: https://clck.ru/32nynZ



Подробности по тел. +7 (981) 792 - 76 - 95 (Вотцап)



На правах рекламы. ИП Н.Е.Грэйс, ИНН – 781432760459







