05 сентября 2025, 17:09
Москвич спровоцировал ДТП в Карелии и получил по заслугам
Фото: МВД по РК
В городе Сортавала 58-летний житель Москвы не уступил дорогу водителю питбайка, из-за чего последний получил травмы. Виновника ДТП обязали выплатить административный штраф, сообщил Сортавальский городской суд.
Москвич ехал на автомобиле и поворачивал налево с центральной дороги, при этом он не уступил водителю питбайка. Двадцатилетний юноша получил легкие травмы.
Виновник ДТП вину в суде признал. Его осудили по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ - нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего. Суд назначил наказание в виде административного штрафа суммой 4 тысячи рублей.