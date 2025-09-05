Москвич спровоцировал ДТП в Карелии и получил по заслугам

В городе Сортавала 58-летний житель Москвы не уступил дорогу водителю питбайка, из-за чего последний получил травмы. Виновника ДТП обязали выплатить административный штраф, сообщил Сортавальский городской суд.

Москвич ехал на автомобиле и поворачивал налево с центральной дороги, при этом он не уступил водителю питбайка. Двадцатилетний юноша получил легкие травмы.

Виновник ДТП вину в суде признал. Его осудили по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ - нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего. Суд назначил наказание в виде административного штрафа суммой 4 тысячи рублей.