Московский «Спартак» выиграл Кубок России по футболу

Московский «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

Счет открыли футболисты «Спартака» на 11-й минуте игры - отличился Александр Соболев. На 56-й минуте результат сравнял Арсен Захарян. Победный гол спартаковцы забили на 73-й минуте - мяч на счету Квинси Промеса.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз. Фото «Чемпионат»