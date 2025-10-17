Мошенники запугали женщину обысками и прослушкой и выманили 400 тысяч

55-летнюю жительницу Петрозаводска обманули по нестандартной схеме. Женщина думала, что получила сообщение с предыдущего места работы и отвечала на просьбы. Ей сказали, что оцифровывают архив, вносят данные о бывших сотрудниках для их последующего удаления. В чате отметились и пользователи с именами старых коллег, все они утверждали, что все успешно сделали.

Женщина перешла в «официальный бот», подтвердила номер телефона, а потом указала в чате бывших коллег поступивший код.

После этого петрозаводчанка получила странное сообщение с оскорблениями, в нем говорилось, что женщина назвала код от портала Госуслуги и все ее данные теперь в руках злоумышленников. В этом же чате была кнопка для обращения к оператору.

Петрозаводчанка оказалась на крючке мошенников и поверила в утечку данных, заявки на кредит и финансирование преступника в розыске, пригрозили ей и обысками, прослушкой и прочей нелепицей. Самые распространенные уловки, которые для манипуляции используют реальные мошенники. Вместо того, чтобы повесить трубку, а потом спокойно проверить свой аккаунт на официальном сайте Госуслуги, обратиться в полицию, женщина повелась.

Жительница столицы Карелии в итоге перевела в «безопасную ячейку банка», а по сути, в карман мошенникам, 400 тысяч рублей. Лишь после этого она обратилась к правоохранителям.