Мошенники выбрали банкомат около здания МВД, это уберегло пенсионерку

Дистанционные мошенники после череды удачных звонков жителям Карелии потерпели неудачу. Сразу трое пожилых петрозаводчан не стали отдавать свои кровные накопления злоумышленникам.

Незнакомец под видом правоохранителя пытался убедить 74-летнюю петрозаводчанку в том, что ее деньги хотят похитить мошенники. Он просил перевести 200 тысяч рублей. Женщина перед таким ответственным шагом решила посоветоваться с сыном. Родственник объяснил матери, что деньги никому переводить нельзя, сообщили в полиции. Так пенсионерка уберегла накопления.

62-летнюю пенсионерку неизвестные убедили обналичить все свои деньги. Петрозаводчанка сняла 266 тысяч рублей со счетов. С пачкой денег она пошла к конкретному банкомату, о котором ей говорили телефонные благодетели. Проходя мимо здания МВД по Карелии, пенсионерка решила зайти и проконсультироваться с полицейскими. Стражи порядка объяснили женщине, что ей звонили мошенники, а деньги нужно оставить при себе. Это спасло женщину от финансовых потерь.

Аферисты позвонили и 92-летней петрозаводчанке. По телефону ей сообщили о попавшем в ДТП сыне и о том, что нужно отдать деньги курьеру. У женщины резко ухудшилось самочувствие и продолжать беседу она не смогла. Через некоторое время ей позвонил сын, он успокоил маму и сообщил, что с ним все хорошо. Мужчина порекомендовал сообщить о случившемся в полицию. (фото yandex.ru)