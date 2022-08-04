Мужчина ударил знакомого ножницами, потерпевший выжил

35-летний житель Карелии обвиняется в покушении на убийство в Лахденпохье.

События развивались ночью в первый месяц лета. Подозреваемый был пьян. Он и жертва были в одной квартире. Следователи предположили, что между мужчинами возник конфликт и подозреваемый решил убить второго мужчину. Для этого он около пяти раз ударил жертву ножницами по голове и телу. Мужчина выжил, ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, допрашивают свидетелей, проводят экспертизы. (фото unsplash.com, Jeremy Morris)