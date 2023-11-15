Мошенники украли миллион рублей у врача больницы в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя женщина, которая работает врачом в одной из больниц города. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась почти миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, сначала она получила в мессенджере сообщение якобы от руководителя медицинского учреждения. Женщину предупредили, что вскоре ей позвонят силовики. Звонок действительно раздался. Медику сообщили, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит и вывезти средства за границу. Чтобы не допустить этого, ей предложили самой взять кредит и перевести деньги на некий безопасный счет.

Не давая женщине опомниться, злодеи вынудили ее сделать все, о чем они просили. В итоге миллион рублей ушел в неизвестном направлении. После завершения разговора врач сообщила о случившемся мужу, который отправил ее в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography