Мошенники обманули покупателя квартиры

Жителя Петрозаводска привлекла низкая цена на однокомнатную квартиру. Осмотрев помещение, он перевел хозяину залог – 8 тысяч рублей. После чего продавец недвижимости перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию, сотрудники которой проводят проверку по факту мошенничества, сообщили в пресс-службе УМВД.

В полицию Петрозаводска обратился 54-летний житель. Он пояснил, что попался на уловку мошенников. Рассказал, что нашел объявление в интернете о продаже однокомнатной квартиры в микрорайоне Перевалка, цена которой была чуть более одного миллиона рублей. После осмотра перевел владельцу объявления 8 тысяч рублей, а на следующий день не смог до него дозвониться. Объявление в сети также пропало.

По заявлению мужчины полицейские проводят проверку, В ведомстве также предупрелили горожан, что не стоит переводить деньги незнакомцам, а любые сделки с недвижимостью необходимо оформляться официально. Фото: pixabay.