Мощная геомагнитная буря накроет Землю

В понедельник, 22 января, на Земле начнется геомагнитная буря. Это следует из данных gismeteo.

Геомагнитные возмущения начнутся в 15 часов. А к вечеру буря достигнет 6 баллов. Такие значения характеризуются как умеренная буря. Повышенная геомагнитная активность сохранится в течение всего вторника.

Метеочувствительным людям стоит быть особенно внимательными в эти дни. У жителей Карелии также будет возможность понаблюдать за полярными сияниями, если позволит погода. // Фото: unsplash.com / Jonathan Borba