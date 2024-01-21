Источник рассказал, кто летел на разбившемся российском самолете

Разбившийся в Афганистане российский самолет Falcon 10B выполнял частный медицинский рейс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в потерпевшем крушение лайнере летела лежачая пациентка в тяжелом состоянии и ее муж, который и оплатил полет. Женщину перевозили из больницы в Таиланде в Москву. Самолет следовал с двумя техническими посадками.

Помимо семейной пары на борту находились медики и экипаж. Всего в самолете было шесть человек, все они погибли.

Напомним, российский лайнер, следовавший в Москву, потерпел крушение утром 21 января. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в гору. // Фото: freepik.com / Chevanon