Разбился летевший в Москву пассажирский самолет

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет индийской компании, летевший в Москву. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ряд источников.

По данным издания, воздушное судно отклонилось от первоначального курса и врезалось в гору. На место отправлена комиссия для расследования происшествия.

Как рассказали в Росавиации, попавший в авиакатастрофу самолет мог быть российским Falcon. Он зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов. На борту могли находиться двое россиян. // Фото: unsplash.com / Philip Myrtorp