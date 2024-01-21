21 января 2024, 11:12
Разбился летевший в Москву пассажирский самолет
В Афганистане рухнул авиалайнер индийской компании
В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет индийской компании, летевший в Москву. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ряд источников.
По данным издания, воздушное судно отклонилось от первоначального курса и врезалось в гору. На место отправлена комиссия для расследования происшествия.
Как рассказали в Росавиации, попавший в авиакатастрофу самолет мог быть российским Falcon. Он зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов. На борту могли находиться двое россиян. // Фото: unsplash.com / Philip Myrtorp