Новая функция появилась в Telegram. Об этом сообщает Telegram Info.

Так, теперь пользователи популярного мессенджера смогут увидеть, в какое время их собеседник прочитал отправленное сообщение. Это касается личных чатов. Для того, чтобы посмотреть, когда сообщение было прочитано, нужно нажать на него. Информация появится в верху всплывающего списка перед опцией «ответить».

В то же время обладатели платной подписки смогут скрыть от собеседника время прочтения сообщения.

Нововведение доступно в последней версии мессенджера - 10.6.1. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez