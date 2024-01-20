20 января 2024, 12:24
Новая функция появилась в Telegram
Пользователи популярного мессенджера теперь смогут видеть, в какое время их собеседники прочитали сообщение
Новая функция появилась в Telegram. Об этом сообщает Telegram Info.
Так, теперь пользователи популярного мессенджера смогут увидеть, в какое время их собеседник прочитал отправленное сообщение. Это касается личных чатов. Для того, чтобы посмотреть, когда сообщение было прочитано, нужно нажать на него. Информация появится в верху всплывающего списка перед опцией «ответить».
В то же время обладатели платной подписки смогут скрыть от собеседника время прочтения сообщения.
Нововведение доступно в последней версии мессенджера - 10.6.1. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez