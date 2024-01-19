Женщина заехала на заправку и сказочно разбогатела

Жительница США сорвала куш в лотерею, купив билет на заправке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, американка заехала на АЗС и решила испытать удачу, купив лотерейный билет за 10 долларов. Она села в свой автомобиль, стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла миллион долларов. Победительница рассказала, что ворвалась домой, крича от радости. При этом ее семья не сразу поверила женщине. Американка призналась, что любит подшутить над родными.

Женщина решила сразу забрать выигрыш, поэтому ей достались только 429 тысяч долларов. Весь миллион согласно условиям лотереи она получала бы в течение 20 лет.

Победительница призналась, что на выигранные деньги купит новый автомобиль, отправится в круиз, отремонтирует дом и оплатит счета. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt