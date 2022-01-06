Морозы вернутся в Карелию в ближайшие дни

После небольшого потепления в первые дни нового года, в республику снова вернутся морозы.

Холодать начнет уже в ближайшие дни. По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», 8-9 января температура воздуха в республике понизится до -15,-20 градусов. При прояснениях местами температура воздуха опустится до -25 градусов.

Временами местами ожидается небольшой снег. Ветер переменных направлений, от слабого до умеренного. (фото «Петрозаводск говорит»)