05 января 2022, 09:00
Сильный снегопад обрушится сегодня на Карелию
В среду в республику придет потепление
Сегодня, 5 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -3, -5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов снег, по южным и центральным районам местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -5, -10°C, местами до -15°С, на юге 0, -5°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -13-15, пасмурно, снег.
В Сегеже -9-14, пасмурно, сильный снег.
В Сортавале 0-3, пасмурно, сильный снег.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/langll