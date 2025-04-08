Молодёжный оркестр Донецкой филармонии выступит в Петрозаводске

В Карельской филармонии коллектив представит одну из своих самых популярных программ – «Русские хиты» (6+)

Афиша Молодёжного оркестра народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии

12 апреля, в рамках реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в новых субъектах Российской Федерации, в Карельской филармонии впервые выступит один из самых молодых коллективов Донецкой государственной академической филармонии – Молодёжный оркестр народных инструментов.

Коллектив был создан в 2020 году по инициативе Министерства культуры Донецкой Народной Республики. В его состав вошли талантливые юноши и девушки с горящими глазами, объединённые любовью к музыке и идеей сохранения сложившихся традиций игры на народных инструментах. Руководителем оркестра стал Александр Малиновский.

Начав в 2020 году активную концертную деятельность, Молодёжный оркестр народных инструментов стал стремительно покорять сердца слушателей в Донецке и в районах республики. В октябре 2022 года, в рамках программы «Мы – Россия» Росконцерта и Министерства культуры России, состоялись первые гастроли оркестра по городам России (Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея). После этого Молодёжный оркестр стал регулярно выезжать на гастроли в разные регионы России.

Репертуар Оркестра разнообразен: от классики для народных инструментов и обработок народных песен до шлягеров зарубежной и отечественной эстрады и мировых хитов. В Карельской филармонии молодой коллектив представит одну из своих самых популярных программ – «Русские хиты».

Исполнители: Молодёжный оркестр народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии, художественный руководитель – лауреат международных конкурсов Александр Малиновский.

Солисты: Татьяна Сидякина (вокал), Анна Кишман (вокал), Денис Пауков (вокал)

Начало в 18:00. 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести по ссылке.

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