Молодой водитель умер за рулем автомобиля в Ленобласти

В городе Кириши Ленинградской области изучаются обстоятельства смерти 21-летнего молодого человека. Его нашли в собственном автомобиле, сообщает 47news.

По данным издания, утром 14 апреля в полицию обратилась местная жительница. Внимание женщины привлек автомобиль «Лада Гранта». Он был заведен, а водитель сидел внутри с запрокинутой головой. Женщина вскоре поняла, что мужчина мертв.

Признаков насильственной смерти и повреждений на теле стражи порядка не обнаружили. Детали смерти молодого человека выясняются. Фото vest-news.ru